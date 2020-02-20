Сборная Украины победно стартовала в отборе на Евробаскет-2021

Сборная Украины по баскетболу победила на выезде Австрию в стартовом поединке чемпионата Европы 2021 – 88:73.

Австрия – Украина 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Номинально гости считались безусловным фаворитом поединка в Граце. Хозяева же не смогли привлечь своего главного легионера Сильвена Ландесберга с китайского чемпионата, а уже непосредственно перед поединком выбыл из-за повреждения опытный центровой из немецкого "Ольденбурга" Рашид Махальбашич.

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При таких условиях австрийцы, как и обещал их тренер Рауль Корнер, максимально сосредоточили на игре усилия всех исполнителей. Поэтому большую часть стартовой четверти хозяева довольно уверенно сдерживали гостей. Лишь под конец четверти украинцы смогли оторваться на 5 очков.

По ходу второй четверти украинцы выходили вперед уже на 13 очков. Но удержать тенденцию не удалось. Скорость с высокой реализацией позволили австрийцам до большого перерыва вернуть разницу в счете до тех же пяти очков.

Окончательно игровое преимущество гостей сказалось в стратегически важной третьей четверти. Украинцы уже существенно опережали австрийцев в реализации и на подборах. Даже большее количество потерь уже не влияла на общий ход. То же касается заключительной 10-минутки наша команда добавила к общей разницы еще 11 очков.

У гостей при отсутствии других лидеров ожидаемо лучшим стал защитник "Капфенберг" Богич Вуйошевич, который больше всего попортил нервов игрокам "Киев-Баскет" Айнарса Багатскиса во время поединков квалификации Лиги чемпионов. Впрочем его активности было недостаточно, чтобы переломить общий ход событий.

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Сборная Украины сдержала настойчивые попытки соперника отыграться на последних минутах, а заключительные трехочковый Пустозвонова с данком Боброва установили окончательную победную точку для гостей.

В следующем матче отбора на Евробаскет-2021 Украина играет 23 февраля в Запорожье против Венгрии, которая неожиданно победила дома Словению (77:75). Таким образом, за счет лучшей разницы именно команда Айнарса Багатскиса возглавила квартет F.