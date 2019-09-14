Сборная Украины подорожала после матчей в сентябре: цена

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков сборной Украины после закрытия летнего трансферного окна и матчей команды.

В целом сборная Украины стоит 172,5 миллиона евро. Самым дорогим игроком стал Александр Зинченко. Его новая цена – 30 миллионов евро. Он обошел Андрея Ярмоленко, с которым делил первое-второе место. Оба игрока тогда стоили по 20 миллионов евро. Цена на Андрея не изменилась. Зато теперь 20 миллионов евро стоит Виктор Цыганков.

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На четвертом месте среди игроков сборной Украины – Руслан Малиновский. Transfermarkt оценивает его в 12,5 миллиона евро.

Определенную стабильность демонстрируют два игрока донецкого "Шахтера" – Марлос и Тарас Степаненко. Первый из них стоит 11 миллионов евро, второй – 10 миллионов евро. Цена на них не изменилась еще с 2018 года.

Вратарь Андрей Лунин хоть играет и нечасто, но стоит 7,5 миллиона евро. Это не есть его максимальная цена (8,5 миллиона евро), но она выросла на него летом.

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Единственный игрок, который потерял в цене – Евгений Коноплянка. Новичок "Шахтера" оценен в 6,5 миллиона евро. Столько же стоит нападающий "Гента" Роман Яремчук. Он добавил почти в два раза в цене по сравнению с предыдущей оценкой (3,8 миллиона евро).

Самым дешевым игроком сборной Украины является 34-летний вратарь Юрий Панькив. Футболист оценен в 300 тысяч евро.