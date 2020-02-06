Сборная Украины поедет в Москву на соревнования по художественной гимнастике

Представители Украины примут участие в международном турнире по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020". Пройдет он в столице России Москве с 7 по 9 февраля.

Как указано на Instagram-странице сборной Украины по художественной гимнастике, решение принять участие в турнире в Москве принял тренерский штаб украинской команды.

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Представлять Украину на "Гран-при Москва 2020" будут Ева Мелещук и Кристина Пограничная.

В пресс-релизе московского гран-при говорится, что участие в нем примут юные таланты из более чем 30 стран. Соревноваться они будут в многоборье, групповых и индивидуальных программах. Интересно, что в рамках этих соревнований пройдет Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой. Последняя является бывшей гимнасткой, а ныне СМИ ее называют любовницей и вероятной женой хозяина Кремля Владимира Путина.

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Почему выступления украинских спортсменов в России получаются резонансными

Сегодня между Украиной и Россией идет открытая гибридная война. Началась она после оккупации Кремлем Крыма и начала военных действий на Донбассе. Кроме того, что Москва начала войну на Востоке Украины, она до сих пор поддерживает деньгами, оружием и техникой местных боевиков. Также периодически туда приезжают российские кадровые военные и инструкторы, которые не только обучают оккупантов военного дела, но и сами участвуют в боевых действиях. В то же время Кремль всячески поддерживает сепаратистские настроения в Украине и до сих пор считает ее своей частью, хотя о последнем завуалировано говорит: "Мы же – братья".

Поэтому, учитывая все вышеизложенное, возникает вопрос относительно поездок украинцев в Россию. Говорится прежде всего о спортсменах и артистах. Как заметил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире 24 канала, сравнивать первых и последних не следует. Ведь международные федерации проводят там чемпионаты, которые являются рейтинговыми. Соответственно спортсмены, которые не поедут на такие турниры, теряют очки в общем зачете. Министр считает, что это – международный вопрос, а не только Украины и России.

Международному сообществу нужно определиться, как с этим быть: когда страна, которая напала на другую, проводит у себя спортивные события. А страна, которая борется за свою независимость, для того, чтобы участвовать в чемпионатах мира, должна ездить,

– подчеркнул Бородянский.

По его мнению, ездить или не ездить на соревнования в Россию – это не только выбор спортсмена.

Среди последних громких бойкотов соревнований в России со стороны украинцев выделим:

отказ участия в Чемпионате мира по санному спорту,

неучастие в зимней Универсиаде-2019.