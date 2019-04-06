Сборная Украины поиздевалась над Швейцарией в товарищеском матче: эффектное видео

Сборная Украины по мини-футболу провела спарринг против команды Швейцарии. Украинцы разгромили соперника со счетом 10:2.

Украина – Швейцария 10:2

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Этот матч был началом подготовки сборной Украины по мини-футболу к чемпионату мира в Австралии, который состоится с 1-го по 11 октября 2019 года.

В составе сборной Украины выступали Андрей Хомин, Николай Ищенко, Александр Романчук, известные своими выступлениями за различные клубы УПЛ из большого футбола.

Видеообзор матча по мини-футболу Украина – Швейцария

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