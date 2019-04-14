Сборная Украины получила бронзовую награду на чемпионате Европы по борьбе

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Ленур Темиров
Ленур Темиров / ТелеграфЪ

В последний день чемпионата Европы по борьбе, сборная Украины получила очередную награду. На этот раз бронзовую медаль завоевал Ленур Темиров.

Украинец в утешительном финале в весовой категории до 60 килограммов победил хорвата Ивана Лизатовича 9:0.

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Эта медаль стала девятой для сборной Украины. Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алина Бережная (до 72 кг) завоевали золотые награды. Два серебра выиграли Татьяна Кит (до 57 кг) и Лилия Горишна (до 53 кг). Еще две бронзовые награды принесли мужчины – Александр Хоцяновский (до 125 кг) и Василий Шуптар (до 65 кг).

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Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба
Источник: 24 Канал
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