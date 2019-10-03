Сборная Украины получила соперника в Кубке Дэвиса
Сборная Украины узнала соперника по плей-офф раунда Первой Мировой группы в Кубке Дэвиса. Украинцы сыграют против команды Тайваня.
Встреча состоится в Украине в марте 2020 года. Победитель противостояния затем сыграет за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021.
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Украина играет плей-офф раунд Первой Мировой группы Кубка Дэвиса, поскольку проиграла Венгрии за выход в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020.
В решающем поединке Илья Марченко уступил Аттиле Балашу и украинцы проиграли противостояние со счетом 3:2.
Структура Кубка Дэвиса
Матчи Кубка Дэвиса проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы. Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень.
Первый уровень представлен Мировой группой (World Group), матчи в ней проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Следующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Каждая зона содержит четыре группы. Две высших группы проводят турнир по олимпийской системе, две низшие группы – по круговой.
Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие – на уровень ниже (за исключением последней, четвертой группы). Победители Первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.
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