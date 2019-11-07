Сборная Украины получила соперников по элит-раунду чемпионата мира по футзалу

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации в европейской зоне на чемпионат мира 2020 года. Своих соперников узнала сборная Украины.

В своей группе основного раунда отбора сборная Украины заняла второе место. Таким образом, "сине-желтые" сумели пробиться в следующую стадию квалификации.

Читайте также: Сборная Украины обыграла Северную Македонию и пробилась в элит-раунд отбора на ЧМ по футзалу

Подопечные Александра Косенко попали в квартет В, где сыграют с Испанией, Сербией и Францией. Матчи группы пройдут в Сербии 28 января – 2 февраля 2020 года.

ЧМ-2020 по футзалу. Элитный раунд отбора. Европейская зона

Группа А: Португалия, Италия, Беларусь, Финляндия.

Группа В: Испания, Сербия, Украина, Франция.

Группа С: Россия, Азербайджан, Словакия, Хорватия.

Группа D: Казахстан, Словения, Румыния, Чехия.

Плей-офф раунд

С2 – D2

В2 – А2

Четыре победителя каждой из групп напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на мундиаль.

Стыковые матчи запланированы на девятом и 12 апреля 2020 года. Противостояние будет двухматчевого. В случае участия в плей-офф сборная Украины встретится с представителем группы А и первый матч проведет дома (9 апреля), а ответный – в гостях (12 апреля).

Финальная часть мирового первенства пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября 2020 года.