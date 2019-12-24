Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020

Сборная Украины по футболу получит премию за выход на Евро-2020 и вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, в начале следующего года футболисты и тренеры национальной команды получат вознаграждение за выход на Евро-2020.

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Также Павелко заявил, что запланированная к выплате сумма будет рекордной в истории национальной сборной.

Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет, могут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям,

– цитирует Павелко сайт УАФ.

До этого "сине-желтые" получали 1 миллион долларов за выход на чемпионат мира 2006 года. Впрочем, согласно словам Павелко, бухгалтерских документов, подтверждающих это, в УАФ не нашли.