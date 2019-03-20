Сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчем с Португалией

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Виктор Коваленко покинул сборную Украины
Виктор Коваленко покинул сборную Украины / ФФУ

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко не поможет команде Андрея Шевченко в первых двух играх отборочного цикла на Евро-2020.

Виктор Коваленко покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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У 23-летнего украинца растяжение мышцы. Ему понадобится неделя на восстановление, которое он проведет в Киеве.

Учитывая то, что вернуться к тренировкам Виктор сможет лишь 25 марта – в день игры с Люксембургом – полузащитник покинул расположение команды для проведения курса реабилитации в Киеве.

Тем временем к основной группе вернулся нападающий Артем Кравец, который прибыл на сбор с ушибом голени. После курса реабилитации Артем готов активно включиться в борьбу за место в стартовом составе.

К слову, уже 20 марта сборная Украины вылетит в Лиссабон на матч квалификации к Евро-2020 против Португалии, который состоится 22 марта.

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Теги: Спорт Футбол Португалия Евро-2020 Сборная Украины по футболу Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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