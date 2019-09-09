Сборная Украины посетила военный госпиталь в Днепре накануне матча с Нигерией: фото

Накануне вечерней тренировки перед контрольным матчем с Нигерией игроки сборной Украины посетили военный госпиталь в Днепре.

Вместе с президентом УАФ Андреем Павелко и тренерами Андреем Шевченко и Александром Шовковским приехали Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов.

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Фото Facebook Николая Василькова

Ребята поддержали наших проходящих лечение военных и познакомились с главным врачом и медицинским персоналом. Игроки сборной подарили памятные сувениры и вручили билеты на матч с Нигерией.

Считаю, это очень важно. Пока у нас есть время, мы приехали, давно не были в Днепре. Это ближайшая точка, через это отделение прошло около 3 тысяч раненых. Первая помощь, которая здесь предоставляется, она самая важная. Очень много серьезных операций здесь было сделано,

– сказал Шевченко.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября. Начало матча на "Днепр-Арена" в 21:30. Онлайн-трансляция, видео голов и результат – на сайте Спорт24.

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