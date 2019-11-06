Сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий, – скандальный украинский тренер

Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

Игорь Гамула высказался относительно ухода Ярослава Ракицкого из сборной Украины в привычной для себя манере.

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Невызов Ракицкого в сборную Украины – однозначно политическое решение. Ярослав мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Ситуация заставила его принять такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий.

Конечно, все еще может произойти, Ракицкий может вернуться. Может завтра в стране изменится ситуация, не может же что-то постоянно быть одинаковым. Хотелось бы, чтобы Ракицкий вернулся, потому что он очень хороший футболист. Он по-спортивному злой, отдает на поле все силы, мог бы помочь сборной, которая даже уже гарантировала себе выход на Евро-2020,

– отметил Гамула в комментарии "Спорт день за днем".

К слову, Игорь Гамула тренировал "Закарпатье" с 2009-го по 2011 годы.

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Ярослав выступал за Шахтер с 2009-го по 2019 годы, пока не перешел в российский "Зенит". С тех пор защитника не вызывают в состав сборной Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.