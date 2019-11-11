Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами с Эстонией и Сербией

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Марлос и Мораес не сыграют за сборную Украины
Марлос и Мораес не сыграют за сборную Украины / УАФ

Сборная Украины собралась в Киеве для подготовки к товарищескому матчу против Эстонии и квалификационной встречи Евро-2020 против сборной Сербии. Однако не все игроки, которые получили вызов, прибыли на сбор и смогут сыграть.

Из-за травм помочь сборной смогут не все вызванные игроки. Повреждение связок голеностопа в Жуниора Мораеса и воспаление паховой связки в Марлоса требуют около двух недель на восстановление. Поэтому оба украинских бразильца временно останутся вне игры.

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С другой стороны, есть хорошая новость относительно Евгения Коноплянки. Опытный полузащитник "сине-желтых", который получил травму приводящей мышцы, уже в среду возобновит работу в общей группе. Скорее всего, Евгений будет готов выйти на поле во втором матче национальной команды на сборе – против Сербии в воскресенье, 17 ноября.

На приятную новость ожидает сейчас семья Малиновских. Руслан и его жена Роксана в ближайшее время ждут рождения первого ребенка и уже знают, что должна родиться девочка. Учитывая то, что данное событие может произойти просто изо дня в день, Андрей Шевченко дал полузащитнику три выходных для того, чтобы побыть с любимой.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол Жуниор Мораес
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