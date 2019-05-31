Сборная Украины потеряла основного форварда перед турниром памяти Валерия Лобановского

20-летний нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины по футболу Назарий Русин получил повреждение спины и выбыл из строя.

В пятницу, 31 мая, Русин прибыл в расположение молодежной сборной Украины, которая в эти дни готовится к традиционному ежегодному турниру памяти Валерия Лобановского, но после консультации с врачами покинул лагерь "сине-желтой" дружины, сообщает dynamo.kiev.ua.

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Степень серьезности повреждения Русина и сроки его восстановления станут известны после медицинского обследования, которое нападающий пройдет в ближайшее время.

К слову, Русин попал в стартовый состав "Динамо" на матч заключительного, 32-го тура чемпионата Украины с "Александрией" (2:0) и провел на поле 35 минут, после чего был заменен, когда в составе "бело-синих" был удален полузащитник Ахмед Алибеков.

Начиная с 31 мая в "бело-синих" начался отпуск, а подготовку к новому сезону они начнут во второй половине июня.

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