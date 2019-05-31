Сборная Украины потеряла пятерых футболистов перед матчем с Сербией и Люксембургом

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Иван Петряк не сыграет за сборную Украины
Иван Петряк не сыграет за сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, которые точно не сыграют в матчах квалификации Евро-2020. Речь идет о пятерых игроках.

Лагерь национальной сборной в Харькове покинут Василий Кравец и Иван Петряк.

В то же время список ранее вызванных игроков из Национального чемпионата сокращен тренерским штабом на три исполнителя — Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат не помогут команде на этот раз.

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Также под вопросом участие в матчах вратаря Андрея Лунина. Сборная Украины U-20 вышла в плей-офф чемпионата мира в Польше. Свой матч украинцы сыграют в понедельник, 3 июня. Поэтому тренерский штаб решил пока оставить Лунина в юношеской сборной. Решение о прибытии Лунина в лагерь главной команды будет принято после проведения этого матча.

Сборная Украины свои матчи сыграет на "Арене Львов". 7 июня украинцы сыграют против Сербии, а 10 – против Люксембурга.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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