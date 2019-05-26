Сборная Украины потеряла вратаря перед матчами против Сербии и Люксембурга

Сборная Украины понесла потерю перед матчами отбора на Чемпионат Европы 2020. "Сине-желтые" не смогут в этих матчах рассчитывать на голкипера Дениса Бойко.

Вратарь "Динамо" пропустил последний матч, где его команда одержала волевую победу над "Львовом".

Как это было: "Динамо" одержало волевую победу над "Львовом"

Как после матча заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, у Бойко травма. Поэтому он не сможет сыграть ближайшие три недели. Именно на этот период приходятся матчи национальной сборной Украины против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Поэтому ситуация с вратарями в сборной Украины остается достаточно неопределенной. Андрей Шевченко на матчи квалификации вызвал трех вратарей. Кроме уже упомянутого Бойко, это Андрей Пятов и Андрей Лунин. Однако первый тоже не сыграл за "Шахтер" в воскресенье, 26 мая, в матче против "Мариуполя". Но, скорее всего, главный тренер "горняков" просто дал отдохнуть ему.

Зато Андрей Лунин сейчас выступает за другую сборную – U-20 на чемпионате мира в Польше. Там он будет как минимум до 30 мая, когда в Украине запланирован третий матч группового этапа. Но если украинцы продолжат успешное выступление на турнире, то Лунин может и не успеть вернуться в главную команду.