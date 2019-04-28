Сборная Украины потерпела досадное поражение на чемпионате мира по хоккею: видео

На чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1В сборная Украины сыграла первый матч. И уступила сборной Японии.

Украина – Япония 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 4:43 – Хирано (Сато, Терао) – 0:1, 8:16 – Лялька (Михнов) – 1:1, 12:52 – Сато (Хирано) – 1:2, 17:42 – Саито (Накаясики , Сато) – 1:3, 19:46 – Пангелов-Юлдашев – 2:3

Сборные Украины и Японии еще на старте первого периода обменялись шайбами ​​– на бросок Хирано украинцы ответили реализованным моментом Ляльки. Но японцы впоследствии снова вышли вперед – отличился Сато.

Вот так: Курьез сезона в НХЛ: все четыре победителя дивизионов вылетели в первом раунде плей-офф

Во втором периоде команды долго не могли забросить шайбы. Украинцы так и не смогли реализовать игру вбольшинстве. Поэтому одним из знаковых событий стала травма защитника Даниила Скрипеца. Во время атаки соперник ударил его клюшкой в ​​лицо. Но даже не получил за это штраф. Украинец же с окровавленным лицом покинул площадку.

И еще две шайбы команды таки забросили во втором периоде. Сначала японцы забросили третью шайбу. А перед самым перерывом украинцы снова сократили отставание до одного точного броска. Но нанести его за весь третий период команде так и не удалось.

Watch the Game Highlights from Ukraine vs. Japan, 04/28/2019 pic.twitter.com/D2f7ddMjcb — IIHF (@IIHFHockey) 28 квітня 2019 р.

Украина стартует на чемпионате мира с поражения. Следующим соперником "сине-желтых" станет сборная Польши. Матч состоится в понедельник, 29 апреля. Также в группе со сборной Украины Эстония, Румыния и Нидерланды.