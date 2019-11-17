Сборная Украины прибыла в Киев: как их встретили в аэропорту (видео)

Сборная Украины после ничьи против Сербии прибыла в Украину. Команду в аэропорту "Борисполь" встречают много болельщиков. И журналист 24 канала.

Напомним, украинцы вырвали ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря ей сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

Как это было: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео

Сразу после матча футболисты и тренерский штаб сборной Украины отправился в Киев. В аэропорту "Борисполь" их пришли встречать многие болельщики.

Онлайн-трансляция встречи футболистов сборной Украины в Киеве