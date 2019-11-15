Сборная Украины прибыла в Сербию, двое игроков принимали поздравления

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Виктор Цыганков в самолете в Белград
Виктор Цыганков в самолете в Белград / УАФ

После матча против Эстонии сборная Украины не долго задержалась на Родине. Уже в пятницу, 15 ноября, команда прибыла в Белград, где состоится матч против сборной Сербии. Игра запланирована на воскресенье, 17 ноября.

 

Новоиспеченный отец Руслан Малиновский прибыл в Белград из Милана транзитом через Рим на час раньше команды. Поэтому сборную Руслан встретил уже в отеле. Из аэропорта в отель сборники добрались за 15-20 минут и лично поздравили партнера с рождением дочери.

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Малиновский – не единственный, кто получал поздравления. Уже утром ребята поздравляли с днем рождения Виктора Цыганкова, которому исполнилось 22 года.

 

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Теги: Спорт Футбол Руслан Малиновский Виктор Цыганков Сборная Украины по футболу
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