Сборная Украины проиграла Испании и потеряла шансы попасть на Чемпионат мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу проиграла и второй матч отбора на Чемпионат мира. На этот раз "сине-желтые" уступили сборной Испании.

Украинцам нужна была только победа в этом матче. Ведь Сербия, обыгравшая Украину в первом матче победила и Францию ​​во второй игре.

Однако уже в самом начале матча украинцы заработали пенальти в свои ворота после фола Ципуна. Ортиз четко реализовал приговор. А перед свистком на перерыв украинцы получили шестой фол, а Лозано отличился с 10-метровой отметки.

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Надежду в матче вернул Малышко, который сократил отставание на 31-й минуте встречи. Но уже через две минуты Лозано оформил дубль. Матч так и закончился со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Украина – Испания 1:3

Голы: Малышко, 31 – Ортиз, 1 (пен.), Лозано, 19 (дабл-пен.), 33

После этого поражения сборная Украины теряет шансы на продолжение борьбы за попадание на чемпионат мира. Судьбу первого места в группе B в очной встрече решат сборные Сербии и Испании, которая состоится во вторник, 4 февраля, в 21:30. В этот же день сборные Украины и Франции сыграют между собой. Однако у этого матча уже не будет турнирного значения.