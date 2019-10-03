Сборная Украины проиграла Румынии на чемпионате мира по минифутболу

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Сборная Украины проиграла Румынии на чемпионате мира по минифутболу

Украина проиграла во втором матче на чемпионате мира по минифутболу, который проходит в австралийском Перте.

Сборная Украины уступила фаворитам турнира – сборной Румынии 1:3. Еще в первом тайме румыны дважды отметились в наших воротах. Во втором тайме команды забили по одному голу.

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Полное видео матча Украина – Румыния

Стоит напомнить, что сборная Украины по мини футболу на чемпионат мира в Австралию отправилась в "сокращенном" варианте. Из 22 человек визы получили только восемь – пять футболистов и три члена тренерского штаба. При этом уже в первом матче против Ливана единственный вратарь сборной получил удаление. Поэтому вместо него стоял полевой игрок. Однако это не помешало украинцам победить 3:0.

Следующий матч украинцы сыграют в субботу, 5 октября. Их соперником будет сборная Нигерии.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 канал
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