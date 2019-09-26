Сборная Украины проиграла Румынии в квалификации женского Евро-2020 по гандболу

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Сборная Украины
Сборная Украины / handball.net.ua

Женская сборная Украины сыграла первый матч отборочного турнира к Евро-2020. "Сине-желтые" на выезде встретились с фаворитками квартета – Румынией и проиграли.

Румыния – Украина 27:24 (15:12)

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Поединок, который состоялся 25 сентября в Брашове (Румыния), стал дебютным на посту главного тренера для Натальи Ляпиной.

Начало матча оказалось равным, после чего Румыния завладела инициативой и вышла вперед. Первый тайм румынки выиграли 15:12. Как оказалось, разница в три очка стала решающей.

Во втором тайме команды сыграли вничью 12:12, затем Румыния одержала победу благодаря результату, который получила в первой половине игры.

Другими соперницами сборной Украины в группе 7 являются сборные Польши и Фарерских островов. Следующую игру украинки проведут 28-го сентября против полячек.

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Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
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