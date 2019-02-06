Сборная Украины проиграла Швеции на Кубке Федерации

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Сборная Украины проиграла Швеции
Сборная Украины проиграла Швеции / ftu.org.ua

Сборная Украины проиграла первое противостояние в рамках группового раунда Кубка Федераций. Украинские теннисистки уступили шведкам со счетом 2:1.

Надежда Киченок/Марта Костюк (Украина) – Мариам Бьорклунд/Корнелия Эмили Листер (Швеция) 1:2 (6:2, 3:6, 5:7)

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В первом сете украинские теннисистки легко справились с соперницами, победив 6:2. Однако во второй партии уже более уверенно играли именно соперницы украинок, которые сравняли счет в матче.

В решающем сете теннисистки по очереди брали брейки. Однако в 12 гейме украинкам не удалось отобрать подачу шведок, которые выиграли сет 7:5.

Таким образом, сборная Украины проиграла первое противостояние со счетом 2:1. Ранее единственную победу для сборной Украины завоевала Даяна Ястремская18-летней украинке противостояла опытная Йоханна Ларссон, которую Даяна обыграла в двух сетах.

Зато свой матч не смогла выиграть Леся Цуренко, которая разгромно проиграла Ребекке Петерсон.

7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля – с теннисистками Эстонии. Победитель квартета 9 февраля сыграет против сборной, которая возглавит группу A (Польша, Россия, Дания).

Что такое Кубок Федерации?Кубок Федерации (FED Cup) – крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Чаще всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – у австралиек.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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