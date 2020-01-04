Сборная Украины без шансов проиграла в товарищеском матче накануне Евро-2020

В пятницу, 3 января, мужская сборная Украины по гандболу провела свой стартовый матч на товарищеском турнире Yellow Cup в Винтертуре. Подопечные Сергея Бебешко со счетом 22:32 уступили Швейцарии.

В первом тайме украинские гандболисты не сумели навязать борьбу сопернику, уступив 11:20. Во второй половине матча Швейцария также была сильнее – 12:11.

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Уже 4 января Украина сыграет против Нидерландов. Начало матча в 18:15 по киевскому времени. В воскресенье, 5 января, "сине-желтые" встретятся с Тунисом.

Отметим, что Yellow Cup 2020 года – очередной этап подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2020. "Сине-желтые" на континентальном первенстве сыграют в группе B, поединки которой состоятся в Вене.

Первый матч на Евро-2020 команда Бебешко проведет против Северной Македонии (10 января). 12 января украинцы встретятся с Австрией, а 14 января – с Чехией. По итогам группового этапа в следующий раунд выйдут две лучшие сборные.