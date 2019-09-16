Сборная Украины проиграла Венгрии в Кубке Дэвиса

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Илья Марченко
Илья Марченко / ФТУ

Сборная Украины не смогла победить команду Венгрии в Кубке Дэвиса. В решающем поединке Илья Марченко уступил Аттиле Балашу.

Атилла Балаш – Илья Марченко 2:0 (6:4, 7:5)

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В первый игровой день, который состоялся 14-го сентября, команды обменялись победами. Свой поединок выиграл Сергей Стаховский, однако почин партнера поддержал Илья Марченко.

В воскресенье состоялся матч в паре, который сборная Украины проиграла, следовательно Венгрия вышла вперед 2:1. Счет в противостоянии в драматичном матче сравнял лидер сборной Украины Сергей Стаховский.

Сергей по итогам трех сетов победил Мартона Фучовича. Следовательно, судьба противостояния решалась в поединке Балаш – Марченко.

Игра между ними началась в воскресенье вечером. Но теннисисты не успели доиграть матч, и при счете 6:4, 5:5 в пользу венгра игра была остановлена. Матч продолжился в понедельник. Балаш выиграл два гейма и отпраздновал победу.

Таким образом, сборная Украины проиграла со счетом 3:2 и не смогла выйти в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, который состоится в феврале.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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