Сборная Украины пропустила 8 голов от немок в рамках квалификации Евро-2021

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / ffu.ua

Женская сборная Украины во втором матче подряд пропустила восемь голов от Германии в рамках квалификации Евро-2021.

Германия – Украина 8:0
Голы: Бюль, 7, 58, 61, Гвинн, Магулль, 37, 42, 90+3, Лойпольц

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В Ахене хозяйки открыли счет уже на 7-й минуте – Бюль завершила свой проход точным ударом в нижний угол метров с 20-ти. В дальнейшем игра проходила под контролем немецких футболисток, которые расписались в воротах Ирины Саниной еще семь раз.

Наставница украинок Наталья Зинченко заявила, что главные матчи для команды впереди. В частности, встречи с другими претендентами на второе место в группе.

Первое из таких противостояний состоится уже через три дня – 8 октября в Дублине с Ирландией.

Немки являются действующими олимпийскими чемпионками, двукратными чемпионками мира и восьмикратными чемпионками Европы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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