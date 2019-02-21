Сборная Украины провалила микст на чемпионате Европы по биатлону, победу одержала Россия

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

На чемпионате Европы по биатлону в Минске прошел сингл-микст. Победу одержала сборная России, за которую выступили Евгения Павлова и Дмитрий Малышко.

Россияне победили несмотря на то, что использовали 9 дополнительных патронов и пробежали один круг штрафа.

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Второе место завоевала сборная Швеции, цвета которой защищали Анна Магнуссон и Йеспер Нелин. Они с шестью запасными патронами отстали от россиян на 20 секунд. 30 секунд сборной России проиграла Франция в составе Лу Жанмонно Лоран и Аристид Бегю – третье место.

Провалила гонку сборная Украины. Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный показали 11-й результат. Украинцы использовали десять дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Отметим, что украинская биатлонистка Юлия Журавок смогла завоевать серебряную награду на чемпионате Европы. Украинка удачно выступила в индивидуальной гонке.

Также прошла мужская индивидуальная гонка. Победу неожиданно одержал – болгарин Красимир Анев. Лучшим в гонке из украинцев оказался Сергей Семенов – 9-й результат.

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Теги: Спорт Новости биатлона Дмитрий Пидручный
Источник: 24 Канал
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