Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове перед матчами против Литвы и Португалии

Перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев) национальная сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове на стадионе "Металлист".

Открытая тренировка состоится во вторник, 8 октября в 18:30. Она будет открытой для болельщиков. Вход на стадион – свободный.

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Стоит напомнить, что в прошлый раз сборная Украины открытую тренировку провела в Днепре перед товарищеским матчем против Нигерии 9 сентября. На стадионе был аншлаг - пришло 7200 болельщиков. В завершение работы игроки сборной выбили на трибуны полсотни мячей, а после этого еще устроили автограф и фотосессию.