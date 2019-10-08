Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове: фото

6 Читати новину українською
Тренировка сборной Украины в Харькове
Тренировка сборной Украины в Харькове / УАФ

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Харькове на стадионе "Металлист". Посмотреть на нее пришли шесть тысяч зрителей.

Сразу после приезда на стадион главный тренер и игроки уделили внимание детям с синдромом Дауна, а также детям внутренне перемещенных лиц, сообщили в Украинской ассоциации футбола. Такая акция организована благотворительным фондом "Развитие Украины" и УАФ в рамках социального проекта "Вокруг футбола".


Игроки сборной Украины дают автографы детям с синдромом Дауна (фото: Павел Кубанов)

Читайте также: Фанатам сборной Украины предложили прислать свои фото со стадиона: их покажут перед матчем

Сама тренировка длилась около полутора часа и в ней приняли участие 23 игрока. Единственным, кто в этот вечер исполнил незначительную беговую работу, был Виталий Миколенко, у которого микротравма мышцы задней поверхности бедра. Однако главный врач сине-желтых Артур Глущенко уверяет, что уже завтра Миколенко сможет тренироваться со всей командой.


Тренировка сборной Украины в Харькове на стадионе "Металлист" (фото: Павел Кубанов)

А уже после завершения тренировки игроки подошли к трибунам для традиционных автографов и селфи. Ажиотаж был невероятным. Игроки подарили своим преданным болельщикам близко пяти десятков мячей, выбивая их на трибуны и до начала тренировки, и после ее завершения.


Болельщики сборной Украины на тренировке команды в Харькове (фото: Павел Кубанов)

Напомним, именно в Харькове сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Матч состоится в пятницу, 11 октября. После этого в понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет в Киеве против Португалии.

blog_ava
Redmi Note 8 Pro официально презентовали в Украине: характеристики и цена смартфона
8 октября
10529
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
8 октября 19:38 Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
Ігор Саджениця 31
Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
8 октября 18:41 Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
Юрій Семенюк 154
Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
8 октября 17:55 Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
Ігор Саджениця 76
Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
8 октября 15:02 Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
Ігор Саджениця 57
Полезные советы: как правильно закалять организм?
7 октября 21:35 Полезные советы: как правильно закалять организм?
Назарій Дзюбановський 135
Новости
Больше новостей
Залиште відгук