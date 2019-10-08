Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове: фото

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Харькове на стадионе "Металлист". Посмотреть на нее пришли шесть тысяч зрителей.

Сразу после приезда на стадион главный тренер и игроки уделили внимание детям с синдромом Дауна, а также детям внутренне перемещенных лиц, сообщили в Украинской ассоциации футбола. Такая акция организована благотворительным фондом "Развитие Украины" и УАФ в рамках социального проекта "Вокруг футбола".



Игроки сборной Украины дают автографы детям с синдромом Дауна (фото: Павел Кубанов)

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Сама тренировка длилась около полутора часа и в ней приняли участие 23 игрока. Единственным, кто в этот вечер исполнил незначительную беговую работу, был Виталий Миколенко, у которого микротравма мышцы задней поверхности бедра. Однако главный врач сине-желтых Артур Глущенко уверяет, что уже завтра Миколенко сможет тренироваться со всей командой.



Тренировка сборной Украины в Харькове на стадионе "Металлист" (фото: Павел Кубанов)

А уже после завершения тренировки игроки подошли к трибунам для традиционных автографов и селфи. Ажиотаж был невероятным. Игроки подарили своим преданным болельщикам близко пяти десятков мячей, выбивая их на трибуны и до начала тренировки, и после ее завершения.



Болельщики сборной Украины на тренировке команды в Харькове (фото: Павел Кубанов)

Напомним, именно в Харькове сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Матч состоится в пятницу, 11 октября. После этого в понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет в Киеве против Португалии.