Сборная Украины разгромила Грузию в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2020

6 Читати новину українською
Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу / facebook.com/ukrainefutsal

В Ивано-Франковску в контрольном матче встречались сборные Украины и Грузии по футзалу.

Футзальная сборная Украины в товарищеском матче обыграла команду Грузии – 4:1.

Читайте также: "Ураган" разгромил "Продексим" в матче за Суперкубок Украины по футзалу

По два гола подопечные Александра Косенко забили в каждой из 20-минуток, а единственный мяч грузины сыграли в первом тайме.

К слову, ранее сборная Украины в рамках товарищеского турнира, который проходит в Ивано-Франковске, уступила Румынии – ​2:5.

Ивано-Франковский турнир стал очередным этапом подготовки сборной в основной раунд квалификации футзального ЧМ-2020. Напомним, 22-27 октябре украинцы проведут матчи со сборными Словении, Северной Македонии и Косово.

blog_ava
Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта эко-активистка
сегодня
1698
Теги: Футзал Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
сегодня 13:33 Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
35
Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
сегодня 10:26 Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
162
Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА
сегодня 08:00 Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА
Михайло Гема 97
"Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ
23 сентября 13:05 "Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ
Ігор Саджениця 300
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
23 сентября 10:44 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
250
Новости
Больше новостей
Залиште відгук