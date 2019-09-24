Сборная Украины разгромила Грузию в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2020

В Ивано-Франковску в контрольном матче встречались сборные Украины и Грузии по футзалу.

Футзальная сборная Украины в товарищеском матче обыграла команду Грузии – 4:1.

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По два гола подопечные Александра Косенко забили в каждой из 20-минуток, а единственный мяч грузины сыграли в первом тайме.

К слову, ранее сборная Украины в рамках товарищеского турнира, который проходит в Ивано-Франковске, уступила Румынии – ​2:5.

Ивано-Франковский турнир стал очередным этапом подготовки сборной в основной раунд квалификации футзального ЧМ-2020. Напомним, 22-27 октябре украинцы проведут матчи со сборными Словении, Северной Македонии и Косово.