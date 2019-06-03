Сборная Украины разгромила Кипр и вышла в финал мемориала Лобановского: видео
Сборная Украины U-21 вышла в финал турнира памяти Валерия Лобановского, разгромив сборную Кипра со счетом 3:0.
Украина U-21 – Кипр U-21 3:0
Голы: Кожушко 28, Папамичалис 48 (авт.), Топалов 58
Читайте также: Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу U-20
"Сине-желтые" открыли счет на 29 минуте, отличился Олег Кожушко. Удвоили преимущество хозяева в самом начале второй половины противостояния, когда футболист киприотов срезал игровое орудие в свои ворота.
Довели дело до неприличного игроки украинской команды на 57 минуте. Дмитрий Топалов воспользовался путаницей голкипера и защитника, прислав мяч в пустые ворота. Этот гол, собственно, и поставил окончательную точку в этом противостоянии.
Во втором полуфинале молодежная сборная Израиля в серии пенальти обыграла Болгарию.
Таким образом, в финале турнира 5 июня Украина сыграет против Израиля. В матче за третье место встретятся Кипр и Болгария.
Мемориал Лобановского проводится в Киеве ежегодно с 2003 года, а с 2006-го в нем постоянно принимали участие сборные U-21. Украина выигрывала турнир всего раз – в 2009 году.
Видеообзор матча Украина U-21 – Кипр U-21