Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на чемпионате мира по хоккею: видео

Сборная Украины по хоккею разгромно проиграла третий матч на чемпионате мира в Дивизионе 1В. На этот раз украинцы были биты Румынией.

Украина – Румыния 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 03:52 – Балаж (Транса) – 0:1, 19:50 – Биро (Борисенко, Емельяненко) – 0:2, 17:18 – Бабинец (Буценко, Гаврик) – 1:2, 19:21 – Константин (Транса, Рокали) – 1:3, 07:39 – Буточнов (Борисенко) – 1:4, 17:28 – Рокали (буллит) – 1:5

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Уже на старте поединка украинским хоккеистам пришлось доставать шайбу из собственных ворот. Румыния сумела реализовать численное большинство и повела в счете. В конце первого периода румыны во второй раз наказала украинцев, снова реализовав большинство.

Во втором периоде сборная Украины выглядела солидно и создала немало проблем вратарю румын. Однако главной проблемой команды Олега Шафаренко стала реализация. Украинцы имели немало моментов, находясь в большинстве, однако не смогли огорчить румын. В конце периода "сине-желтые" все-таки сократили отставание, благодаря точному броску Бабинца. Однако румыны почти сразу восстановили преимущество в две шайбы.

В последнем периоде украинцы пропустили еще две шайбы и так и не смогли отыграться.

Watch the Game Highlights from Ukraine vs. Romania, 05/02/2019 pic.twitter.com/9Rdk9lshhr — IIHF (@IIHFHockey) 2 мая 2019 г.

После этого матча Румыния удерживает первое место в группе. Сборная Украины на пятой позиции. Команда, которая займет 6-е место, покинет дивизион. Команде Шафаренко осталось сыграть с Эстонией.

В предыдущих трех матчах украинская команда дважды проиграла и один раз выиграла. В дебютной игре "сине-желтые" драматично уступили Японии, впоследствии были разбиты поляками. Первую победу украинцы одержали в среду, 1-го мая, одолев Нидерланды.

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