Сборная Украины с неприличным счетом проиграла Польше на чемпионате мира по хоккею: видео

Сборная Украины по хоккею проиграла и второй поединок на чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1В. На этот раз обидчиками "сине-желтых" стали хоккеисты из Польши.

Польша – Украина 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Шайбы: 15:56 – Капица (Вронка, Искарчик) – 1:0, 17:53 – Толстушк (Задоенко) – 1:1, 19:03 – Капица (Искарчик, Колуш) – 2:1, 02:39 – Домогала (Яскевич, Михалски) – 3:1, 4:00 – Капица (Нойпауер) – 4:1, 06:24 – Лялька (Петрухно) – 4:2, 07:07 – Капица (Брик, Нойпауер) – 5:2, 07:32 – Коморски (Гощински) – 6:2, 01:06 – Капица – 7:2, 08:56 – Бабинець (Петрухно) – 7:3

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В первом периоде сборная Украины довольно длительное время играла с польской командой на равных. Однако именно полякам удалось первыми выйти вперед благодаря курьезному голу Капицы. Однако "сине-желтые" сразу сравняли счет. Шайбу на свой счет записал Толстушко. Но на 19-й минуте Польша во второй раз вышла вперед и команды ушли отдыхать при счете 2:1.

Второй период стал настоящей катастрофой для украинцев. Подопечные Олега Шафаренко пропустили от поляков аж четыре шайбы и сумели ответить только одним голом. Во второй четверти поляк Капица оформил четыре шайбы в ворота Украины и стал первым игроком, забившим в ворота украинцев больше, чем три шайбы.

Не лучше дела сборной Украины были в последнем периоде. Уже на старте украинцы пропустили седьмую шайбу, что стало очередным антирекордом. Украина никогда не пропускала от поляков больше, чем шесть шайб. Третью шайбу за сборную Украины провел Бабинец и установил итоговый результат 7:3.

Watch the Game Highlights from Poland vs. Ukraine, 04/29/2019 pic.twitter.com/HLKSnYVb4G — IIHF (@IIHFHockey) 29 квітня 2019 р.

Первый поединок на чемпионате мира Украина драматично проиграла Японии. Следующий матч "сине-желтая" команда сыграет 1 мая против Нидерландов. Сейчас украинцы в турнирной таблице на 5-й позиции.

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