Сборная Украины с поражения начала чемпионат Европы по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу неудачно начала чемпионат Европы. Украинские спортсменки в первой игре проиграли сборной Бельгии.

Бельгия – Украина 3:0 (25:10, 25:19, 25:22)

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Подопечные Гария Егиазарова уступили сборной Бельгии по итогам трех сетов. В первой партии бельгийки сразу захватили инициативу и не позволили украинкам сравнять счет.

На старте второго сета уже украинки вышли вперед. И сборная Бельгии быстро сравняла счет и снова выиграла сет.

В последнем сете велась наиболее ожесточенная борьба. Украинки проигрывали 24:18 и сумели сократить счет до 24:22. К сожалению, Бельгия дожала наших девушек – 25:22.

Следующий матч сборная Украины проведет 25-го августа против сборной Италии. Также украинки на чемпионате Европы сыграют против Польши, Португалии и Словении.

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