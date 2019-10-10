Сборная Украины с разгромом уступила Румынии в отборе на молодежное Евро-2021

52 Читати новину українською
Румыния U-21 — Украина U-21 результат и обзор матча
Румыния U-21 — Украина U-21 результат и обзор матча / Фото из открытых источников

В четверг, 10-го октября, состоялась встреча 3-го тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сборная Украины в гостях уступила сверстникам из Румынии.

Румыния U-21 – Украина U-21 3:0

Голы: Моруцан, 75, Петре, 80, 90 + 4

Удаление: Марин, 85 (Румыния)

Читайте также: Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва

Команды ушли на перерыв при равном счете, но во втором тайме хозяева забили дважды в течение 5 минут: Олимп Моруцан отличился на 75-й минуте, а Адриан Петре – на 80-й. Окончательный счет уже в компенсированное время установил тот же Петре – 3:0.

Также добавим, что с 85-й минуты украинцы играли в большинстве после удаления у румын.

За весь поединок подопечные Руслана Ротаня нанесли 8 ударов в сторону ворот румын, ни один из них не попал в ворота.

Таким образом, украинская "молодежка" с единственной победой в трех стартовых турах занимает четвертое место в отборочной группе и пропустила на третье место своих сегодняшних оппонентов.

Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды, занявшие в группах вторые места.

blog_ava
Зеленский не допускает автономии Донбасса
сегодня
1180
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Саудовской Аравии работник стадиона выключил систему VAR, чтобы зарядить телефон
сегодня 21:39 В Саудовской Аравии работник стадиона выключил систему VAR, чтобы зарядить телефон
Вісент Луїс 12
Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
сегодня 20:15 Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
Ігор Саджениця 68
Квалификация Евро-2020: результаты матчей 10 октября
сегодня 19:56 Квалификация Евро-2020: результаты матчей 10 октября
Ігор Саджениця 136
Усик дебютирует в супертяжелом весе: кто будет вероятным следующим соперником украинца
сегодня 19:30 Усик дебютирует в супертяжелом весе: кто будет вероятным следующим соперником украинца
Ігор Саджениця 124
День в истории: 10 лет неожиданной победе сборной Украины над Англией в Днепре
сегодня 15:10 День в истории: 10 лет неожиданной победе сборной Украины над Англией в Днепре
Ігор Саджениця 39
Новости
Больше новостей
Залиште відгук