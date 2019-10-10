Сборная Украины с разгромом уступила Румынии в отборе на молодежное Евро-2021

В четверг, 10-го октября, состоялась встреча 3-го тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сборная Украины в гостях уступила сверстникам из Румынии.

Румыния U-21 – Украина U-21 3:0

Голы: Моруцан, 75, Петре, 80, 90 + 4

Удаление: Марин, 85 (Румыния)

Читайте также: Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва

Команды ушли на перерыв при равном счете, но во втором тайме хозяева забили дважды в течение 5 минут: Олимп Моруцан отличился на 75-й минуте, а Адриан Петре – на 80-й. Окончательный счет уже в компенсированное время установил тот же Петре – 3:0.

Также добавим, что с 85-й минуты украинцы играли в большинстве после удаления у румын.

За весь поединок подопечные Руслана Ротаня нанесли 8 ударов в сторону ворот румын, ни один из них не попал в ворота.

Таким образом, украинская "молодежка" с единственной победой в трех стартовых турах занимает четвертое место в отборочной группе и пропустила на третье место своих сегодняшних оппонентов.

Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды, занявшие в группах вторые места.