Сборная Украины с сенсацией разгромно проиграла Израилю

Сборная Украины по футболу в возрасте до 19 лет провела второй выездной спарринг против команды Израиля, в котором не сумела добиться положительного результата.

Второй матч, в отличие от первого поединка, в котором подопечные Нагорняка обыграли соперников со счетом 3:0, был не таким успешным. Украинцы проиграли отчетный поединок со счетом 0:4.

Читайте также: Сборная Украины сыграет с США, Нигерией и Катаром на чемпионате мира

Израильтяне забили три гола еще до перерыва, ну а во втором тайме установили окончательный счет.

К слову, Украина U-19 готовится к матчам отбора в элит-раунд Евро-2019. 20 марта украинцы сыграют матч отбора против Сербии, а позже встретятся с Италией и Бельгией.

Ранее Спорт 24 сообщал, что в своем первом матче на турнире Croatia Womens Cup 2019 женская сборная Украины по футболу переиграла сборную Хорватии со счетом 4:0.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram