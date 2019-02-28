Сборная Украины с сенсацией разгромно проиграла Израилю

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Сборная Украины по футболу U-19
Сборная Украины по футболу U-19 / ФФУ

Сборная Украины по футболу в возрасте до 19 лет провела второй выездной спарринг против команды Израиля, в котором не сумела добиться положительного результата.

Второй матч, в отличие от первого поединка, в котором подопечные Нагорняка обыграли соперников со счетом 3:0, был не таким успешным. Украинцы проиграли отчетный поединок со счетом 0:4.

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Израильтяне забили три гола еще до перерыва, ну а во втором тайме установили окончательный счет.

К слову, Украина U-19 готовится к матчам отбора в элит-раунд Евро-2019. 20 марта украинцы сыграют матч отбора против Сербии, а позже встретятся с Италией и Бельгией.

Ранее Спорт 24 сообщал, что в своем первом матче на турнире Croatia Womens Cup 2019 женская сборная Украины по футболу переиграла сборную Хорватии со счетом 4:0.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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