Сборная Украины сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала украинцы по итогам 5 сетов победили Бельгию и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Бельгия – Украина 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)

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"Сине-желтые" не слишком хорошо начали поединок в Антверпене. Бельгия, для которой поединок был домашним, захватила лидерство. Украинцы не позволяли Бельгии уйти в отрыв и при счете 13:11 переломили ход партии. Команда Угиса Крастиньша выиграла четыре мяча подряд, завладела инициативой и довела сет до победы.

Второй сет прошел по сценарию первого, но уже в пользу хозяев площадки. Украина лидировала 18:11, но растеряла свое преимущество. Бельгия выиграла 5 мячей подряд и вышла вперед. Собраться "сине-желтые" уже не успели отпустили сет.

В следующей партии украинцы не смогли навязать борьбу. Причиной тому большое количество ошибок, которые позволили "красным дьяволам" легко выиграть сет со счетом 25:14.

В четвертом сете Украине нечего было терять и команда Крастиньша нашла свое настроение. "Сине-желтые" проявили характер и уверенно выиграли сет, сравняв счет. В последнем сете Бельгия захватила лидерство, но украинцы быстро сравняли счет и довели матч до неожиданной победы.

В четвертьфинале Украина сыграет против Сербии, которая выиграла группу B. Выход в 1/4 финала обеспечил Украине участие в следующем чемпионате Европы.

На пути к 1/8 финала сборная Украины преодолела группу D, в которой финишировали на третьем месте. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли три матча (против Чехии, Эстонии, Черногории) и проиграли Польше и Нидерландам.