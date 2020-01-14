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Сборная Украины сильнее России, – украинский защитник Ордец, выступающий за московский клуб

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Иван Ордец / ФК "Динамо" (Москва)

Защитник Иван Ордец летом 2019 года неожиданно перешел из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо". После этого игрок не вызывался в сборную Украины.

Несмотря на это, он еще надеется получить вызов в сборную Украины. Хотя и понимает, что не вызывается из-за того, что перешел в российский чемпионат. И уже даже смирился с этой ситуацией.

Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из России, но надежда умирает последней. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться,
– заявил Ордец в комментарии СЕ.

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Защитник считает, что украинская сборная сильнее российской, и не отказался, если бы две сборные сыграли бы на Евро-2020.

"Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", – убежден Ордец.

Напомним, сборные Украины и России вышли на Евро-2020. Однако команды разводят на групповых этапах во время жеребьевки. Поэтому обе сборные могут сыграть не раньше стадии полуфинала, который состоится в Лондоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сборная Украины по футболу Новости Спорта Футбол Спорт
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