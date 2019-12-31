Сборная Украины среди ветеранов встретилась с освобожденными пленными – фото
Сборная Украины по футболу среди ветеранов провела встречу с освобожденными пленными. Встреча прошла в военном госпитале в Киеве.
Об этом сообщает страница сборной Украины среди ветеранов в Facebook.
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Главное об обмене пленными
- Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.
- Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них скандальные 5 бывших беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
- Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину уже вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
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