Сборная Украины сыграет два матча во Львове: названы соперники и даты матчей

Сборная Украины по футболу проведет сразу два матча во Львове в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Согласно решению Исполкома ФФУ поединки отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) сборная Украины проведет во Львове на "Арене Львов".

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Обе встречи начнутся в 21.45 по киевскому времени, информирует сайт ФФУ.

Ранее помехой на пути проведения матча на "Арене Львов" 7 июня был концерт Олега Винника. Однако и.о. директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии сайту 24 канала опроверг эту информацию.

Стартовую игру отбора к Евро-2020 украинская команда проведет в Лиссабоне против действующих чемпионов континента, португальцев, 22 марта.

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