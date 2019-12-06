Сборная Украины сыграет против Польши на выезде перед Евро-2020: место и дата

Польская футбольная ассоциация утвердила, что польский город Хожув примет товарищеский матч между Украиной и Польшей.

Матч запланирован на 31 марта, однако УЕФА попросило перенести игру на 30 марта, сообщает laczynaspilka.pl.

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Добавим, изначально планировалось, что команду Андрея Шевченко примут в Варшаве. Стадион "Шленский" в Хожуве вмещает 47 246 зрителей.

Интересно, что сборная Польши все товарищеские поединки перед стартом Евро-2020 проведет на домашних аренах. Кроме Украины, "Кадра" сыграет против Румынии, России и Исландии.

Спорт24 писал, что в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины встретится с двумя другими участниками чемпионата Европы. "Сине-желтые" померяются силами еще и с чемпионами мира Францией.