Сборная Украины сыграет против России в борьбе за бронзу на международном турнире

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Юношеская сборная Украины
Юношеская сборная Украины / ФФУ

Юношеская сборная Украины по футболу (U-18) сыграет против сверстников из России в матче за третье место на турнире в Словакии.

Несмотря на то, что ФИФА и УЕФА последние пять лет пытается разводить команды Украины и России, сборным этих двух стран все-таки придется сыграть. Юношеские сборные обеих стран разыграют бронзовый комплект наград на турнире в Словакии.

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Команда Олега Кузнецова на Кубке Словакии обыграла Чехию (2:0), проиграла Испании (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (0:0), благодаря чему заняла второе место в группе. Россия также оказалось второй в своей четверке. Поэтому обе команды разыграют третье место.

В финале турнира встретятся победители в своих группах – сборные Англии и Испании.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
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