Сборная Украины сыграет с Францией и Польшей

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины встретится с двумя другими участниками чемпионата Европы. "Сине-желтые" померяются силами с Францией и Польшей.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что была достигнута предварительная договоренность с тренерским штабом национальных сборных Франции и Польши о проведении товарищеских матчей.

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Обе встречи "сине-желтые" планируют провести на выезде: во Франции – 27 марта и будет в Польше – 31 марта.

Сборная Франции – действующий чемпион мира. В 2016 году французы дошли до финала чемпионата Европы, в котором проиграли Португалии.

В рамках отбора Франция выиграла свою группу. На чемпионате Европы Франция попала в "группу смерти", в которой сыграет против Германии, Португалии и победителя раунда плей-офф.

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Польша также выиграла свою отборочную группу, в которой опередила будущего соперника Украины – Австрию. На Евро поляки сыграют против Испании, Швеции и победителя раунда плей-офф.