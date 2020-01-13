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Сборная Украины сыграет с Хорватией и Болгарией в Кубке Федерации

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Элина Свитолина / 24 канал

Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Своих соперников узнала женская сборная Украины по теннису.

Украина возглавила группу "А" и будет бороться с Хорватией и Болгарией.

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Матчи сборной Украины состоятся в Таллинне (Эстония) в период 5-8 февраля.

Важно! По новым правилам из групп выходят по две команды, которые разыграют выход в плей-офф Мировой группы. Команда, занявшая первое место в группе "А" сыграет со второй командой группы "Б" и наоборот.

В группу "Б" попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Что такое Кубок Федерации?
Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Матчи Кубка Федерации проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы.

Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень. В прошлом году Украина не смогла подняться в классе и выступает в третьей по значимости группе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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