Сборная Украины сыграет с Японией в плей-офф Кубка Федерации: за что борются украинки
Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации. По результатам жеребьевки сборная Украины в апреле сыграет против теннисисток из Японии.
Матчи состоятся 17 – 18 апреля на территории Японии, которая судьбой жеребьевки стала принимающей стороной.
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В течение 2 дней девушки сыграют 5 матчей (4 одиночных и один парный).
Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021. Проигравшая сборная останется в группе в своей зоне.
Японские теннисистки в квалификации Мировой группы в этом году проиграли сборной Испании.
Между тем сборная Украины оформила путевку в плей-офф, одолев в Первой группе Евро-Африканской зоны Болгарию, Хорватию и Эстонию.
Сборные Украины и Японии раньше ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.
Что такое Кубок Федерации?
- Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Матчи Кубка Федерации проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы.
- Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень. В прошлом году Украина не смогла подняться в классе, оставшись в Первой группе Евро-Африканской зоны.
- Благодаря победе в 2020 году сборная Украины сыграет с Японией переходный матч за выход в Мировую группу.
- Победитель матча Украина – Япония в 2021 году сыграет плей-офф за выход в финальную стадию Мировой группы, где 12 команд определят сильнейшую сборную.
- В 2019 году Кубок Федерации выиграла сборная Франции.