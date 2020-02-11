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Сборная Украины сыграет с Японией в плей-офф Кубка Федерации: за что борются украинки

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Сборная Украины по теннису / ФТУ

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации. По результатам жеребьевки сборная Украины в апреле сыграет против теннисисток из Японии.

Матчи состоятся 17 – 18 апреля на территории Японии, которая судьбой жеребьевки стала принимающей стороной.

К теме: Сборная Украины несмотря на поражение Свитолиной вышла в плей-офф Кубка Федерации – видео

В течение 2 дней девушки сыграют 5 матчей (4 одиночных и один парный).

Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021. Проигравшая сборная останется в группе в своей зоне.

Японские теннисистки в квалификации Мировой группы в этом году проиграли сборной Испании.

Между тем сборная Украины оформила путевку в плей-офф, одолев в Первой группе Евро-Африканской зоны Болгарию, Хорватию и Эстонию.

Сборные Украины и Японии раньше ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.

Что такое Кубок Федерации?

  • Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Матчи Кубка Федерации проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы.
  • Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень. В прошлом году Украина не смогла подняться в классе, оставшись в Первой группе Евро-Африканской зоны.
  • Благодаря победе в 2020 году сборная Украины сыграет с Японией переходный матч за выход в Мировую группу.
  • Победитель матча Украина – Япония в 2021 году сыграет плей-офф за выход в финальную стадию Мировой группы, где 12 команд определят сильнейшую сборную.
  • В 2019 году Кубок Федерации выиграла сборная Франции.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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