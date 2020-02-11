Сборная Украины сыграет с Японией в плей-офф Кубка Федерации: за что борются украинки

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации. По результатам жеребьевки сборная Украины в апреле сыграет против теннисисток из Японии.

Матчи состоятся 17 – 18 апреля на территории Японии, которая судьбой жеребьевки стала принимающей стороной.

К теме: Сборная Украины несмотря на поражение Свитолиной вышла в плей-офф Кубка Федерации – видео

В течение 2 дней девушки сыграют 5 матчей (4 одиночных и один парный).

Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021. Проигравшая сборная останется в группе в своей зоне.

Японские теннисистки в квалификации Мировой группы в этом году проиграли сборной Испании.

Между тем сборная Украины оформила путевку в плей-офф, одолев в Первой группе Евро-Африканской зоны Болгарию, Хорватию и Эстонию.

Сборные Украины и Японии раньше ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.

Что такое Кубок Федерации?