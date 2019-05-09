Сборная Украины сыграет с Россией в отборе на Всемирные пляжные игры

В 1/8 финала квалификационного турнира Всемирных пляжных игр сборная Украины по пляжному футболу победила Азербайджан и вышла в четвертьфинал.

Украина – Азербайджан 6:4

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После напряженного первого периода, в котором ни одна из команд не смогла открыть счет, украинцы удачно начали вторую 12-минутку. В течение одной минуты в воротах соперников расписались Юрий Щерица и Дмитрий Войтенко. К концу периода соперники дважды обменялись голами (Войтенко оформил хет-трик) и на перерыв ушли при счете 4:2.

А вот начало последней 12-минутки оказался провальным. Азербайджанцы смогли не только сократить отставание, но и восстановить равновесие – 4:4. Впрочем, к чести украинцев, они не стушевались и снова перехватили инициативу. А удары Константина Макеева и Романа Пачева принесли нашей команде желанную победу – 6:4.

В четвертьфинальном поединке подопечным Евгения Вареницы предстоит сыграть со сборной России. Матч состоится в пятницу, 10 мая.

Отборочный турнир проходит по олимпийской системе, поэтому тот, кто проиграл закончит борьбу за путевку на соревнования. Всемирные игры пройдут в октябре 2019 году в Сан-Диего.

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