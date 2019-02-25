Сборная Украины сыграет с США, Нигерией и Катаром на Чемпионате мира
В польской Гдыне состоялась процедура жеребьевки мирового первенства 2019 года среди юношеских сборных U-20. Своего соперника узнала и украинская команда.
Подопечные Александра Петракова находились в третьей корзине посева. Волей жребия наша команда попала в группу D.
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Соперниками "сине-желтых" стали Катар, Нигерия и США.
По регламенту ЧМ-2019 (U-20), в 1/8 финала выйдут по две сильнейших сборных каждой группы, а также четыре лучшие команды из шести, занявшие третьи места. Далее претендентов на медали ждет плей-офф до финального поединка.
Матчи мирового первенства 2019 года (U-20) в Польше будут проходить в шести городах с 23 мая по 15 июня. Финальный поединок состоится в Лодзи.
Фото: ffu.ua