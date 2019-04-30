Сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Первой лиги

Сборная Украины по футболу во время подготовки к матчам квалификации Евро-2020 проведет товарищеский матч против "Днепр-1".

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Соответствующую информацию озвучил ведущий Игорь Цыганык. По его словам, сборная Украины на учебно-тренировочный сбор соберется 25 мая. При этом вместе с главной командой будет тренироваться и молодежная сборная.

Именно во время этого сбора и состоится товарищеский матч против лидера Первой лиги "Днепр-1". Но где именно и когда состоится матч, Игорь Цыганык не озвучил.

Стоит напомнить, что сборная Украины 7 и 10 июня сыграет два матча отбора на Чемпионат Европы 2020 года. Соперниками "сине-желтых" будут сборные Сербии и Люксембурга соответственно. Оба матча команда сыграет на "Арене Львов".

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