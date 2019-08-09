Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Нигерией

Сборная Украины в сентябре проведет товарищеский матч против сборной Нигерии.

Игра состоится в Украине 10 сентября. Однако где именно – пока неизвестно

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что предложит исполкому утвердить местом проведения поединка стадион "Днепр-Арена".

"Также предлагаю Исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина – Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арена". В случае одобрения инициативы Исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье! Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко", – написал Андрей Павелко.

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Стоит напомнить, что сборная Нигерии – трехкратный чемпион Африки. В 2019 году команда заняла третье место на турнире.