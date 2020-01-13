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Сборная Украины сыграет во Львове квалификационный матч молодежного Евро-2021

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Молодежная сборная Украины / ffu.ua

Молодежная сборная Украины в рамках отбора к чемпионату Европы-2021 проведет домашний поединок против Северной Ирландии во Львове. Утверждено, что встреча состоится на стадионе "Арена Львов".

Поединок Украина – Северная Ирландия состоится 31 марта 2020 года. Это будет первая встреча сборных в рамках этой квалификации.

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27 марта команда Руслана Ротаня сыграет на выезде с Мальтой. Подготовку к ближайшим официальным матчам "сине-желтые" начнут 23 марта.

Это уже второй матч, который "молодежка" проведет во Львове. 15-го ноября подопечные Ротаня драматично проиграли Дании со счетом 2:3.

После 4 туров в активе сборной Украины всего одна победа. Еще три матча украинцы проиграли.

"Сине-желтые" все еще сохраняют математические шансы выйти на Евро-2020.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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