Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его помощники получили большое количество информации после игры "сине-желтых" против Нигерии. Украинцы спаслись от поражения за две минуты. Но приемлемый результат – не самое главное в этой игре.

Шевченко не боится экспериментировать

Статус товарищеского матча дал возможность тренерскому штабу испытать тех игроков, которые получают мало игрового времени в сборной. А также посмотреть, как в матче будут действовать наработанные схемы.

Как это было: Сборная Украины в напряженной игре против Нигерии вырвала ничью за две минуты

Не все удалось. Поэтому в перерыве пришлось вносить изменения. Однако теперь тренерскому штабу есть над чем поработать до октябрьских матчей отбора на Евро-2020. Ведь именно в матче против Литвы и Португалии и определиться путевка на Чемпионат Европы.

"Главное, что команда сегодня не изменила своим принципам – пыталась контролировать мяч, играла разносторонне, интересно, создала много моментов. В первом тайме нам не хватало баланса. Было слишком много ошибок, обрезок. После перерыва мы внесли коррективы, изменили структуру игры. На второй тайм команда вышла с твердым намерением обеспечить положительный результат, и я благодарен игрокам за самоотдачу", – отметил после матча Шевченко.

Еще стоит отметить, что Шевченко лишь в конце матча дал возможность сыграть Коноплянке. Это подтверждает тот факт, что сборная Украины – не место, где можно подтягивать игровые кондиции. Играют те, кто лучше готов на данный момент.

Тарас Степаненко – системообразующий игрок

Отсутствие Степаненко в этом матче сразу далась знать. Украинцы на игру вышли с тремя полузащитниками. Однако ни один из них не был опорным. Эту функцию мог выполнять Руслан Малиновский, но он действовал по всей длине поля, так называемый box-to-box. Александр Зинченко и Виктор Коваленко были более нацелены на атаку. Именно это привело к голу уже в дебюте встречи. И еще нескольких опасных атак в течение матча.

"Это был такой матч, в котором мы дали проявить себя многим, поэтому, возможно, была не лучшая слаженность. Это нормально. Мы сознательно шли на такой риск", – прокомментировал главный тренер отсутствие Степаненко.

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Как видно, ни один из этих игроков не готов заменить Степаненко. И это еще одна проблема, над которой надо будет думать Шевченко.

Характер Зинченко

Учитывая, что сборная Украины вышла в экспериментальном составе, важно найти того игрока, который не побоялся взять на себя инициативу. Таким оказался Александр Зинченко. Он играет все больше в сборной (знать дается игровая практика в "Манчестер Сити"). Он отдавал пасы, пытался обострять. И, наконец, сам забил. Второй гол подряд в матчах за сборную.

При отсутствии Коноплянки и Ярмоленко, именно Зинченко сможет повести партнеров вперед.

Неудачная защита, но уверенный Лунин

А вот где не удался эксперимент – так это в защите. Защитное звено не очень хорошо справлялось со своими обязанностями из-за чего перед воротами украинцев раз за разом возникали опасные моменты. Эдуард Соболь не слишком удачно сыграл, Никита Бурда много ошибался. Отсутствие игровой практики у Александра Караваева тоже сказалось. Ошибался и Николай Матвиенко.

Отдельно следует выделить Андрея Лунина. О нем много говорится в разрезе его клубной карьеры и выступлений за "Реал". Однако аренда в "Леганесе", где он почти не играл в прошлом сезоне, оставила болельщиков без возможности увидеть профессиональный уровень игрока. С ним все хорошо. Он несколько раз во время матча показал свое мастерство. Поэтому за место в основе "Вальядолида" может побороться.

Украине тяжело дается второй матч

Сборная Украины не может довольно легко сыграть второй матч во время своих выступлений. Если первая игра дается довольно просто, то во второй игре возникают проблемы. Так было дважды с Люксембургом – после феерических матчей против Португалии и Сербии. Но тогда удалось одержать победу. Однако в ноябре 2018 года украинцы сыграли вничью с Турцией, перед тем понеся разгромное поражение против Словакии в Лиге наций (да, этот матч ничего не решал для Украинской). В октябре того же года была не менее тяжелая победа над Чехией после матча против Италии. При том, что у украинцев было больше времени на отдых.

Матч против Португалии в Киеве будет вторым. Перед тем сборная Украины сыграет в Харькове против Литвы. Поэтому это тоже один из вопросов, над которым стоит поработать тренерскому штабу.

Итоги

Сборная Украины показала характер в матче против Нигерии. Но стоило ли доводить игру до такого, чтобы героически это все спасать? Да, соперник оказался мощным. Но не всегда мы будем играть против условной сборной Литвы. Надо и топ-соперников обыгрывать.

Через месяц – еще два матча сборной. Игра против Литвы не вызывает опасений. Но что будет в игре против Португалии, которая жаждет реванша. Шевченко есть над чем подумать и к чему готовиться.

Фото: ФК "Шахтер"